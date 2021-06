The Procession to Calvary, la folle avventura in stile Monty Python arriva su console

The Procession to Calvary è un gioco molto piccolo ma tenere d'occhio, soprattutto se apprezzate l'umorismo sarcastico e surreale dei Monty Python, perché l'autore Joe Richardson si ispira chiaramente a quei classici per le sue avventure: ebbene, questa potrà essere giocata presto anche su console, con l'annuncio della data di uscita su Xbox One, Nintendo Switch e PS4 per luglio 2021.

Arriverà nei primi del mese e per la precisione, il gioco arriverà l'1 luglio su Nintendo Switch, il 2 luglio su Xbox One e "presto" su PS4, cosa che probabilmente indica l'arrivo in prossimità del lancio sulle altre piattaforme, in attesa di conoscere con maggiore precisione il lancio sulla console Sony.

Potete trovare maggiori informazioni su questa folle avventura nella recensione che abbiamo pubblicato sulla versione iOS: si tratta di un'avventura grafica nello stile classico del punta e clicca ma tutta costruita utilizzando veri quadri dell'arte rinascimentale.

Con un'operazione a dir poco blasfema per gli amanti dell'arte, Richardson si è divertito a prendere varie tele di artisti rinascimentali, scomporle e ricomporle, modificandole per fare da scenario a un'avventura fuori di testa, nella quale seguiamo le gesta di una cavaliera intenzionata a uccidere il Signore del Regno rivale.

Tutto questo, semplicemente, perché non può fare a meno di far fuori qualcuno, ora che la guerra è ormai finita. Questo strano viaggio dà adito a situazioni assurde e a un umorismo veramente dissacrante (nel vero senso della parola), assolutamente da provare. D'altra parte, con un gioco che ha nei punti di forza "arte rinascimentale", "musica classica" e "uomini nudi che lottano in riva al mare" c'è ben poco altro da spiegare.