The Sandbox: un trailer annuncia l'arrivo della Stagione 3 del celebre metaverso

Nonostante non sia un buon momento per le criptovalute (e l'economia in generale, a dir la verità), The Sandbox prosegue imperterrita nel percorso che la porterà a creare un vero e proprio metaverso, ovvero un luogo virtuale nel quale si fonderanno al suo interno diverse esperienze e mondi. Attraverso un nuovo trailer, a dir la verità pubblicato qualche giorno fa, la società ha annunciato l'arrivo della Stagione 3. Quando? Per il momento abbiamo un generico "questa estate".

La Stagione 3 altro non è che la terza fase di Alpha di questo metaverso. Negli scorsi mesi, infatti, come abbiamo raccontato nel provato dell'Alpha 2 di The Sandbox, il gioco si è aperto al grande pubblico e ha consentito ai curiosi e agli interessati di gettare uno sguardo a quello che si preannuncia essere uno dei progetti più interessanti sul mercato.

Lo è perché i metaversi, per molti, sono il futuro, ma anche perché dal trailer si possono notare molte delle importanti collaborazioni strette dallo studio, come quella con The Walking Dead, i Rabbids, i Puffi, ma anche artisti come Snoop Dogg, manga come Captain Tsubasa o il Time.

Dal video si possono vedere anche tante esperienza diverse, che dovrebbero dare maggiore varietà al gameplay e soprattutto a far capire un po' di più cosa sarà Sandbox in futuro, ovvero un contenitore di esperienze e marchi diversi, che andranno dai concerti virtuali a videogiochi spaziali, fino alla nuova folle avventura dei Rabbids.

Sicuramente tratteremo ancora questa Stagione 3 di The Sandbox sulle nostre pagine in futuro.