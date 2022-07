Offerte Amazon: mouse ASUS ROG Gladius II ORIGIN in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano un mouse ASUS ROG Gladius II ORIGIN, acquistabile ad un prezzo fortemente scontato. Si tratta di un mouse con cavo dotato di una serie di funzioni molto interessanti, oltre che di un'ottima qualità. Il mouse ASUS ROG Gladius II ORIGIN è disponibile per l'acquisto, venduto e spedito da Amazon, a 65,24€, esattamente scontato del 27% dal suo prezzo originale di 89,90€.

Parlando dei dettagli di questo ASUS ROG Gladius II ORIGIN, stiamo vedendo un mouse con 12000 DPI di precisione che ha delle componenti sostituibili: gli switch del mouse infatti sono intercambiabili, sia se si vuole sistemare qualche pulsante che con il tempo e l'usura si è rovinato, sia se si vuole cambiare la resistenza della forza d'azionamento. Ottimo anche per il trasporto, vista la possibilità di rimuovere il cavo e la ROG Pouch, sacchetta per poter riporre al suo interno il Gladius II. Non manca infine, facendo parte della linea Republic of Gamers, l'illuminazione Aura RGB.

Mouse ASUS ROG Gladius II ORIGIN

