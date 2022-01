The Settlers: un video diario sulla visione alla base del nuovo gioco strategico

The Settlers torna a mostrarsi in video con un filmato dedicato alla visione posta alla base della costruzione del nuovo capitolo, dove gli sviluppatori ci spiegano qualcosa sulla progettazione di questo atteso ritorno nell'ambito degli strategici.

Il creative director Christian Hagedorn ci introduce a questo approfondimento video su The Settlers, a partire dall'idea che ha caratterizzato l'avvio dello sviluppo del nuovo capitolo. Il concetto era riuscire a recuperare le caratteristiche originali della serie e proporle in un contesto moderno e al passo coi tempi.

Le tracce della tradizione della serie sono ben visibili nello stile generale e nella struttura di base da strategico, ma il tutto risulta molto più esteso e ricco, con l'aggiunta di nuove unità e specializzazioni, ovviamente nuove costruzioni e una complessità molto maggiore negli aspetti relativi alla gestione delle città e nella parte relativa alla guerra.

Da quest'ultimo punto di vista sembra che gli sviluppatori abbiano lavorato in maniera particolarmente profonda, cercando di rendere più complessa la gestione degli scontri e degli eserciti, con numerose opzioni aggiuntive e che influiscono anche sulla possibilità del multiplayer. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo all'intervista con il game director Nadim Affani e al provato di The Settlers, pubblicati nei giorni scorsi.