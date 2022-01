Quando esce Hogwarts Legacy? Riepiloghiamo tutte le informazioni

È quindi improbabile che film e gioco escano in contemporanea, anche perché dubitiamo che lo sviluppo di Hogwarts Legacy sia già così avanzato. L'arrivo della pellicola potrebbe però essere il pretesto buono per tornare a mostrare qualcosa di nuovo, magari con un bel filmato di gameplay, in vista di quella che potrebbe essere un periodo di uscita più realistico: le vacanze invernali. La serie di Harry Potter ha un buon feeling con la fine dell'anno, e buona parte dei film è arrivata nelle sale proprio nel mese novembre. In più il nostro maghetto è protagonista di lunghe maratone nelle case di tutto il mondo in coincidenza con le feste invernali.

Innanzitutto il film ha avuto una lavorazione causa covid lunghissima, movimentata anche dal cambio d'interprete per Grindelwald: Johnny Depp ha abbandonato il ruolo dopo le accuse per violenza domestica, sostituito dall'attore danese Mads Mikkelsen. È quindi un progetto complicato, che ha bisogno del suo spazio e che sarebbe rischioso collegare ad altre produzioni legate al franchise. Anche perché potrebbe non essere un film eccezionale.

Innanzitutto occorre ricordare che Animali Fantastici: I Segreti di Silente farà il proprio debutto nelle sale il 15 aprile 2022. Di solito si cerca di far uscire film e tie-in collegati in contemporanea o quasi per sfruttare al massimo il treno dell'hype. Ricordiamo, per esempio, Jedi Fallen Order, che doveva necessariamente uscire a cavallo con le altre produzioni Star Wars. Quando si parla di Harry Potter, però, ci sono sempre dei ragionamenti extra da fare.

Inizialmente previsto per il 2021 su PC, PlayStation e Xbox, incluse le console next-gen PS5 e Xbox Series X e S, Hogwarts Legacy è stato rinviato al 2022 per il soliti problemi causati dalla pandemia da Covid-19. Negli ultimi giorni potreste aver letto voci di corridoio che parlano di un ulteriore ritardo, ma l' account Twitter brasiliano di Warner Bros ha menzionato nuovamente il gioco tra quelli in uscita nel 2022. Tuttavia ci sono da considerare un paio di cose prima di escludere del tutto un rinvio: vediamo perché non dovrebbe sorprendere se alla fine venisse effettivamente spostato al 2023.

Il rinvio al 2023

Anche tante creature magiche in Hogwarts Legacy

Ci sono però anche delle considerazioni da fare su un possibile rinvio al 2023, visto che il 2022 di Warner Bros. è parecchio affollato per quanto riguarda i giochi. Oltre a Hogwarts Legacy, infatti, quest'anno vedremo LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League e MultiVersus. Un rinvio di Harry Potter all'inizio dell'anno prossimo potrebbe quindi configurarsi come una decisione strategica per ridurre la concorrenza interna, che niente avrebbe a che vedere con i vociferati problemi di sviluppo. D'altronde Harry Potter è talmente forte che può arrivare in qualsiasi momento e far parlare di sé: anche se in vista c'è Animali Fantastici e in produzione c'è la serie live action su HBO, Hogwarts Legacy non ha bisogno di momenti particolari per cavalcare l'hype dei fan: la reunion per il ventesimo anniversario ha già dimostrato l'enorme passione di chi è cresciuto con Harry Potter.

L'attesa per Hogwarts Legacy è tanta, insomma, ma non ci sono motivi per preoccuparsi. Al di là delle voci non confermate, lo sviluppo dovrebbe procedere come previsto. Qualora dovesse esserci un ulteriore rinvio, poi, non sarebbe un gran dramma: recenti casi illustri hanno dimostrato che è meglio che i giochi si prendano il tempo che serve prima di uscire.