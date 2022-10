The Sims Summit: EA si scusa per la mancanza di diversità culturale durante l'evento

Electronic Arts si è ufficialmente scusata, tramite l'account Twitter di The Sims, per la mancanza di diversità tra i content creator che hanno preso parte al Behind The Sims Summit.

Il tutto è nato quanto Ebonix - co-fondatrice di Black Twitch UK - ha dato il via a una serie di messaggi riguardo all'evento, facendo notare che vi era un singolo content creator di colore tra tutti quelli invitati.

EA ha quindi scritto: "I nostri segmenti dedicati ai creatori durante il Behind The Sims Summit non hanno correttamente rappresentato la nostra vasta community di giocatori. I Simmer di colore meritano di sentirsi visti in tutto quello che realizziamoper The Sims, quindi ci riteniamo responsabili di questo errore e faremo di meglio d'ora in avanti".

Eboinix ha poi twittato: "Prendersi la responsabilità è il primo passo, ma sappiamo che la responsabilità senza l'azione è solo una vendita di sogni. Le voci che ho sentito provenire dalla comunità sono chiarissime. È necessaria un'azione genuina e significativa. Non provocata da queste circostanze. Vedremo!".

Ebonix ha anche avviato una petizione il 23 ottobre 2022, per far sì che EA e la pagina Twitter di The Sims agiscano promuovendo contenuti personalizzati per le persone di colore da parte di creatori di colore durante l'anno, assumendo quattro guru di Sims di colore e collaborando con i giocatori di Sims di colore per creare più contenuti dedicati. Finora, i creatori di The Sims non hanno ancora risposto a questa petizione.