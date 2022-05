The Stanley Parable: Ultra Deluxe: usato un meme di Sekiro contro i cheater di obiettivi

Crows Crows Crows, gli sviluppatori di The Stanley Parable: Ultra Deluxe, hanno utilizzato un meme di Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware per irridere i cheater di obiettivi, che hanno barato per sbloccarne uno in particolare.

Spieghiamo. The Stanley Parable aveva un obiettivo chiamato "Go Outside" che si sbloccava dopo non aver giocato al titolo per cinque anni di fila. The Stanley Parable: Ultra Deluxe ne ha uno simile, chiamato "Super Go Outside", che si può sbloccare non giocando per dieci anni.

Naturalmente, visto che il gioco è stato pubblicato nel 2022, è impossibile sbloccarlo prima del 2032. Almeno in teoria, perché alcune menti particolarmente argute, evidentemente ansiose di segnare un'altra tacca nei loro profili per farsi belli con gli amici, hanno alterato gli orologi di sistema di PC e console per ottenerlo subito.

Gli sviluppatori hanno notato che circa il 3% dei giocatori Steam ha già sbloccato l'obiettivo. Così hanno deciso di esprimere il loro disappunto citando il meme di Sekiro.

"Non hai ingannato solo il gioco, ma te stesso.

Non sei cresciuto.

Non sei migliorato.

Hai preso una scorciatoia per ottenere niente.

La tua vittoria è vuota.

Non hai rischiato nulla e non hai ottenuto nulla.

È triste che tu non capisca la differenza."

Per inciso, il meme nasce dal commento di un fan di Sekiro a un articolo di PC Gamer in cui l'autore affermava di non sentirsi in colpa per aver sconfitto l'ultimo boss del gioco usando dei cheat.