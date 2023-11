The Texas Chain Saw Massacre, DLC aggiungerà una mappa e due nuovi personaggi

Gun Interactive ha annunciato l'arrivo di un DLC per The Texas Chain Saw Massacre che aggiunge diversi nuovi contenuti, tra i quali un'intera mappa e due personaggi giocabili. In realtà la mappa sarà gratuita, mentre i due personaggi andranno acquistati per 9,99€ ciascuno. Ci vorrà qualche settimana per giocarci, ma le premesse sono davvero ottime, come verificabile dal trailer di annuncio del DLC.

Il trailer di annuncio

Dal 28 novembre 2023 i giocatori di The Texas Chain Saw Massacre potranno quindi giocare nella mappa Nancy's House, dove sarà presente la padrona di casa come nuovo membro della famiglia Slaughter e una nuova vittima, il giovane Danny.

Il DLC conterrà inoltre più di 250 fix per dei bug residui del gioco, il che non fa mai male.

Di Nancy non si sa molto, a parte che ha avuto tre mariti, tutti morti in circostanze misteriose o spariti nel nulla. Diciamo che qualche sospetto sulla loro sorte potrebbe venire, visto il contesto. Nancy è anche madre di Johnny Slaughter, il che ci fa capire come una buona educazione dia sempre i suoi frutti.

Danny, invece, è un ragazzo intelligente e sensibile, che è alla ricerca della sua amica Maria, con cui ha una profonda connessione emotiva. Riuscirà a ritrovarla sopravvivendo alle manie degli Slaughter?

Per ulteriori dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di The Texas Chain Saw Massacre, in cui abbiamo plaudito il gameplay, lamentandoci un po' per la mancanza di contenuti. Mancanza che proprio questo DLC potrebbe in parte colmare.