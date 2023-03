The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2, trailer di lancio su PC e PS VR2

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution è disponibile a partire da oggi su PC e PlayStation VR2, come confermato dal trailer di lancio realizzato per l'occasione da Skybound.

Disponibile su Meta Quest 2 dallo scorso dicembre, The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 approda sui nuovi visori per la realtà virtuale con una versione aggiornata e migliorata sulla base del feedback espresso finora dagli utenti.

Il video ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco, mostrando varie sequenze di azione in cui ci si difende dalle orde di zombie utilizzando le tante armi di un arsenale che si conferma piuttosto ricco e interessante.

Contestualmente all'uscita del Chapter 2, anche il primo capitolo di The Walking Dead: Saints & Sinners ha fatto il proprio debutto su PlayStation VR2 e gli sviluppatori hanno incluso la possibilità di trasferire i dati di salvataggio fra le due avventure, nonché di effettuare un upgrade gratuito per i possessori della Tourist Edition su PS4.

Come accennato in precedenza, non mancano i miglioramenti, contenuti in un aggiornamento del day one che non solo va a rifinire il gameplay ma ci regala anche un'arma extra, l'arco compound Orphan.