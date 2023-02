Theatrhythm: Final Bar Line, i voti di Famitsu lo premiano ma il perfect score è lontano

Theatrhythm: Final Bar Line è stato accolto in maniera molto positiva sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu, anche se i voti assegnati al rhythm game di Square Enix sono ben lontani dal tanto agognato perfect score:

Oita Beppu Mystery Guide: The Warped Bamboo Lantern (PS4, Switch) - 7/8/8/8 [31/40]

Theatrhythm: Final Bar Line (PS4, Switch) - 9/9/9/8 [35/40]

Tortuga: A Pirate's Tale (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 7/6/7/7 [27/40]

Per gli standard di Famitsu, in particolare per quanto concerne le produzioni giapponesi, tre 9 e un 8 vanno benissimo ma la rivista non si è mai fatta problemi ad assegnare anche dei 10. In pratica a Theatrhythm: Final Bar Line è andata meglio con la stampa internazionale.

I 9 e i 10 fioccati per salutare questo nuovo spin-off non sono certamente un caso, del resto parliamo di un prodotto particolarmente corposo, che include la bellezza di 385 brani provenienti dalle colonne sonore di quarantasei differenti titoli legati in qualche modo alla serie Final Fantasy.

Per quanto riguarda gli altri due giochi recensiti sul numero 1785 di Famitsu, Oita Beppu Mystery Guide: The Warped Bamboo Lantern è un'esperienza investigativa per ora limitata al mercato nipponico, mentre Tortuga: A Pirate's Tale è uno strategico sviluppato da Gaming Minds Studios e distribuito da Kalypso Media.