The Witcher 3: Wild Hunt, texture vagine HD presto rimosse, ma non per pregiudizi contro la nudità

CD Projekt Red è tornata a parlare del caso vagine in alta risoluzione finite per sbaglio in The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, affermando che le rimuoverà, ma non per pregiudizi contro la nudità.

CD Projekt Red: "Non è una presa di posizione contro la nudità o i temi maturi", semplicemente l'inclusione delle texture non era prevista ed è stata del tutto accidentale. Quindi presto il gioco sarà aggiornato con delle nuove texture, più caste e adatte alla sensibilità dei videogiocatori.

Un rappresentante dello studio ha anche confermato che le texture incriminate non sono quelle della mod "Vaginas for Everyone", come erroneamente creduto, anche dall'autore della mod stesso, ma vengono dalla mod HD Monsters Reworked, per cui lo studio ha pagato i diritti di utilizzo

Sostanzialmente è stato spiegato che al momento di firmare il contratto di cessione dei diritti d'autore nel 2021, l'autore della mod HDMR ha dato a CD Projekt Red i diritti di utilizzo della stessa, per cui è stato compensato. Comunque sia lo studio polacco lo ha ricontattato per chiarire la questione.