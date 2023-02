The Witcher 3: Wild Hunt, l'autore della mod Vaginas for Everyone contro CD Projekt Red

L'autore della mod Vaginas for Everyone è intervenuto sulla vicenda dell'inclusione accidentale della stessa nella Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt, affermando di non aver mai dato il suo consenso a CD Projekt Red per usarla.

Vaginas for Everyone è una vecchia mod scaricabile da Nexus Mods (dovete cercarla disattivando il filtro per i contenuti per adulti), lanciata per la prima versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt. Come il nome suggerisce, aggiunge delle vagine realistiche al gioco. Se la cosa vi sconvolge sappiate che esistono svariate mod del genere, anche per altri titoli.

Contattato da Alyssa Mercante di Kotaku, che si è impegnata a confrontare le vagine della mod con quelle del gioco per verificare che fossero effettivamente le stesse, il modder ha dichiarato che CD Projekt Red "ha usato la mod" ma che "non ne sapevo niente e non mi è stato chiesto il permesso di farlo".

CD Projekt Red di suo ha già annunciato la cancellazione della mod, a quanto pare inclusa per errore:

"La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt presenta diverse mod di origine comunitaria non create da CD PROJEKT RED, oltre a numerosi miglioramenti creati e implementati internamente dallo studio. Unire tutto è stato un processo complesso e le texture in questione sono un risultato involontario presente nella versione di lancio. Stiamo lavorando per risolvere questo problema".