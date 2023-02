A Pig Quest disponibile, è il probabile GOTY, quantomeno del Commodore 64

L'italiano Antonio Savona ha appena pubblicato A Pig Quest, un platform per Commodore 64 che già viene considerato da molti come il GOTY della piattaforma, nonché uno dei titoli migliori di sempre per la stessa, vuoi per l'aspetto grafico, vuoi per le avanzatissime caratteristiche di gameplay.

Acquistabile in formato digitale (usabile su tutti gli emulatori di C64) per 9,99€ da itch.io, o in formato fisico per 55€ (o 70€ se si sceglie l'edizione Gold con cartuccia dorata) dal sito dell'editore Protovision, specializzato in vecchi sistemi da gioco, A Pig Quest vanta caratteristiche di tutto rispetto, come il coinvolgimento del disegnatore Alain Mauricet per la grafica, il gameplay non lineare, gli sfondi e i nemici animati, un mondo di gioco di 200 schermate divise in cinque mondi differenti, condizioni meteo dinamiche, 36 tracce SID di Aldo Chiummo e Gaetano Chiummo, e addirittura delle sequenze filmate d'intermezzo.

Purtroppo tutta questa meraviglia ha richiesto una cartuccia da 1MB per essere stipata.

A Pig Quest racconta la storia di Frank Furhter, un maialetto che decide di lasciare la sua casa nel villaggio di Porkville per scoprire cos'è successo alla popolazione, colpita da una strana piaga che l'ha resa immobile e indifferente a tutto.