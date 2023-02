The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Gamestop USA regala una targa di legno a chi lo prenota

Gamestop USA ha un bel regalo esclusivo per chi prenoterà The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: una targa di legno a tema. Il dono sarà dato con prenotazione di qualsiasi edizione del gioco, quindi non c'è bisogno di prendere quella più costosa.

La targa di legno regalata da Gamestop USA a chi prenota The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Giusto sottolineare ancora che si tratta di un oggetto esclusivo di Gamestop e che non lo troverete altrove. Probabilmente in futuro inizierà a girare come usato su Ebay e affini, ma per ora bisogna adeguarsi.

Sulla pagina di Gamestop di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom viene inoltre specificato che il regalo sarà disponibile fino a esaurimento scorte e che se ne può avere uno per cliente. Per riceverlo bisogna stampare la conferma dell'ordine e recarsi in un negozio fisico per ritirarlo, magari telefonando prima per verificarne la disponibilità.

Chissà se qualcosa di simile sarà fatto anche da Gamestop Italia. Difficile dirlo ma sperare non costa niente.