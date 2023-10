Thirsty Suitors è entrato in fase gold, uscirà il 2 novembre senza alcun ritardo

Thirsty Suitors, l'interessante action adventure con elementi RPG sviluppato da Outerloop Games, è entrato in fase gold e uscirà dunque il prossimo 2 novembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch senza alcun ritardo.

Presentato durante i The Game Awards 2021, Thirsty Suitors ci vedrà vestire i panni di Jala, una ragazza che si trova a doversi riappacificare con i propri ex, gestire i genitori e stringere nuove amicizie in tempo per il matrimonio di sua sorella.