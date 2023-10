Sonic: un nuovo gioco principale arriverebbe nel 2024, secondo un rumor

Un presunto documento interno di Sega che illustra i piani dell'azienda per le pubblicazioni a tema Sonic nel 2024 è stato recentemente condiviso su Reddit prima di essere prontamente cancellato. Secondo questi documenti, Sega ha in programma di pubblicare un DLC per Sonic Superstars nel corso del prossimo anno. Inoltre, la compagnia giapponese intende anche pubblicare un altro gioco principale di Sonic nel 2024.

A quanto pare, la sua pubblicazione sarà preceduta dal lancio di un "prologo" di qualche tipo. Ricordiamo poi che il 2024 vedrà anche la pubblicazione della terza stagione della serie animata Sonic Prime di Netflix e della serie TV Knuckles, con Idris Elba che riprenderà il suo ruolo di protagonista. Entrambi gli show sono previsti per il primo trimestre del 2024, secondo il documento, e a questi si sommerebbe il terzo film di Sonic the Hedgehog a dicembre e un nuovo gioco mobile di Sonic in primavera.

Ovviamente tutto questo è solo un rumor, non informazioni ufficiali. Dovremo attendere conferme da parte di SEGA.