Apex Legends e Post Malone collaborano per un nuovo evento: data di inizio e primi dettagli

A giudicare dal riferimento di Post Malone alla durata dell'evento di "due settimane", probabilmente il tutto si concluderà martedì 21 novembre . Alla fine del video viene anche rivelata quella che sembra essere una skin Octane unica, probabilmente incentrata sul cantante stesso. Non sappiamo molto altro per il momento.

Post Malone è in arrivo in Apex Legends . Il musicista sta collaborando con Respawn Games per un nuovo evento . "Preparatevi a due settimane di bellissimo caos", si legge nell'annuncio del cantante. Il video mostra Post Malone disteso a terra, presumibilmente morto, che chiede se qualcuno può "resuscitarlo". Alla fine della clip si vedono i dettagli dell'evento in arrivo, compresa la data di inizio, martedì 7 novembre .

Post Malone e il grande amore per videogiochi e non solo

Post Malone, Lord Ancestrale

Post Malone è un nome piuttosto importante all'interno della comunità di Apex Legends, noto per aver trasmesso in streaming la sua serie "Gaming for Love" e per aver raccolto centinaia di migliaia di dollari per beneficenza.

In generale, Post Malone è un grande appassionato di videogiochi. In precedenza ha anche ad esempio espresso il proprio interesse per Starfield e per Elden Ring (di cui non sopporta la musica) e ha svelato che anche durante i tour si prende del tempo per poter giocare.

Inoltre, Post Malone è un grande appassionato di Magic e non troppo tempo fa ha acquistato L'Unico Anello, la carta di Magic.