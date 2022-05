Elden Ring: Post Malone ci gioca, ma non sopporta la musica

Elden Ring è un successo e ci sembra inutile doverlo dire. Praticamente un po' tutti ci stanno giocando, anche le star come Post Malone. Il cantante ha affermato però di avere un problema: non sopporta la musica del gioco.

L'informazione è stata condivisa durante un episodio di Hot Ones. A Post Malone è stato chiesto di parlare del suo amore per i videogiochi, specialmente per quanto riguarda la musica. In riposta, Malone ha chiesto al conduttore se stava giocando a Elden Ring. L'uomo ha risposto di no e Malone gli ha consigliato di farlo. Successivamente, però, ha aggiunto che quando gioca deve abbassare al minimo la musica.

Precisamente ha detto: "Abbasso la musica di Elden Ring fino al minimo, perché è fuori di testa. È letteralmente un coro, ma non di angeli, di demoni. E sembra che dicano: 'Stiamo per farti a pezzi. Non hai modo di sopravvivere'." Ha poi aggiunto: "Dopo una lotta, sto tremando così tanto che devo fare due passi e fumare... devo decomprimere".

Post Malone ed Elden Ring

Post Malone, comunque, ha affermato che la musica di Elden Ring è una delle migliori del genere. Precisamente, cita Skyrim, The Legend of Zelda e Mario Bros, tra le colonne sonore che adora. Di norma, quindi, non toglie la musica dai giochi, semplicemente Elden Ring era troppo opprimente.

Diteci, di norma la musica nei giochi vi "sommerge", oppure è soprattutto il gameplay a mettervi in difficoltà?

