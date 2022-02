THQ Nordic compra metricminds, studio che ha collaborato a Horizon Forbidden West

THQ Nordic ha annunciato l'acquisizione di metricminds, studio tedesco specializzato in contenuti animati con sede a Francoforte e aperto nel 2001. In passato ha collaborato alla realizzazione di numerosi progetti di un certo spessore, tra cui Horizon Zero Dawn & Forbidden West e Dying Light.

L'annuncio è stato accompagnato da un comunicato stampa ufficiale, dove non vengono dettagliati i termini dell'accordo, ma da cui apprendiamo che l'acquisizione include l'intero team di metricminds, che ora è al 100% una sussidiaria di THQ Nordic.

Lo studio di animazione è specializzato nella creazione di cutscene, trailer, motion capture, animazioni in keyframe, animazioni facciali e sequenze cinematiche in engine. metricminds in passato ha supportato la realizzazione di Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Dying Light, The Surge, The Surge 2, Evolve, Batman: Arkham Origins, Tarzan 3, Darksiders 3, The Remnant: From the Ashes, Destroy All Humans 2: Reprobed e molti altri ancora.

Si tratta dunque di un'acquisizione strategica, che offrirà indubbiamente dei benefici per la realizzazione dei giochi degli studi della scuderia di THQ Nordic.

