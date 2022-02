Xbox Live Gold: giochi gratis di marzo 2022 svelati ancora una volta in anticipo?

Il noto leaker Billbil-kun, tramite Dealabs, ha svelato ancora una volta i giochi gratis di Xbox Live Gold, precisamente quelli di marzo 2022.

Secondo quanto indicato da Billbil-kun, i giochi gratis del mese sono:

The Flame in the Flood - dal 1 al 31 marzo 2022

Street Power Football- 16 marzo al 15 aprile 2022

Sacred 2 Fallen Angel - dal 1 al 15 marzo 2022

SpongeBob's Truth or Square - dal 16 al 31 marzo 2022

The Flame in the Flood è un roguelike nel quale dobbiamo avventurarci lungo un fiume, gestendo risorse, creando oggetti ed evitando i predatori. Street Power Football è un gioco di calcio "da strada", non accolto benissimo nella nostra recensione.

Street Power Football

Sacred 2 Fallen Angel è un gioco di ruolo isometrico pubblicato su Xbox 360 nel 2009, seguito di Sacred: La leggenda dell'arma sacra. Infine, SpongeBob's Truth or Square è un gioco d'azione basato sull'omonimo episodio della serie di SpongeBob.

Come sempre, vi ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali. Detto ciò, Billbil-kun è un leaker noto che da tempo condivide in anticipo informazioni corrette. Giusto ieri, ha svelato in anticipo i giochi gratis del PS Plus, come vi abbiamo indicato nella nostra notizia.