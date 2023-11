Timesplitters a rischio cancellazione e lo studio di chiusura, ha ammesso il CEO di Embracer Group

Free Radical Design potrebbe essere chiusa prima del prossimo Natale, con il nuovo Timesplitters che potrebbe non vedere mai la luce, quindi essere cancellato definitivamente. A confermarlo è stato Lars Wingefors, il CEO di Embracer Group, in un'email interna, in cui si parla dell'11 dicembre 2023 come di potenziale ultimo giorno dello storico studio di sviluppo, che sarà tagliato dopo un giro di consultazioni.