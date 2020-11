Titanfall arriva su Steam, ma gli utenti lo stroncano: "è abandonware rotto"

EA e Respawn nelle ore scorse hanno pubblicato a sorpresa Titanfall anche su Steam. Solo che al posto di ricevere commenti entusiasti e fare incetta di vendite come è successo per Titanfall 2, il gioco è stato stroncato e aspramente criticato da molti. Nei commenti, infatti, si legge che si tratta di "abandonware" per giunta "rotto".

Se il publisher americano e lo studio di Apex Legends erano convinti di poter replicare il successo di Titanfall 2, accolto con entusiasmo alcune settimane fa, dovranno ricredersi. La pagina Steam di Titanfall, infatti, è stata presa d'assalto da recensioni molto negative. Il motivo è molto semplice: il gioco, uscito originariamente nel 2014 su Xbox 360, Xbox One e PC Origin, presenta ancora tanti difetti in grado di rovinare l'esperienza, come difficoltà nel matchmaking o severi problemi audio.

La cosa peggiore è che questi stessi problemi sono noti da anni e sono stati segnalati dalla community a tempo debito, senza che sia mai stata trovata una soluzione.

Pensate che Respawn provvederà a correggere gli errori o il gioco sarà nuovamente abbandonato a sé stesso?