Tomb Raider gira su Game Boy Advance grazie a OpenLara

Vi sareste mai aspettati di vedere il primo Tomb Raider girare su Game Boy Advance? A renderlo possibile è stato il progetto open source OpenLara, la cui flessibilità consente di convertire il titolo di Core Design per qualsiasi sistema.

A realizzare l'opera è stato il modder XProger che, come avete potuto vedere, ha anche caricato un video su YouTube per mostrare il gioco in azione sull'hardware reale, video diventato presto virale perché nessuno pensava che fosse possibile una cosa del genere. In effetti l'hardware del GBA non è mai stato eccezionale con il 3D e le cartucce non erano abbastanza capienti per Tomb Raider.

Nonostante ciò XProger è riuscito nell'impresa. Certo, il framerate non è solidissimo, ma poco importa, perché ci troviamo comunque di fronte a un mezzo miracolo. Il modder ha lavorato alla versione GBA di Tomb Raider per più di un anno. All'inizio non credeva nemmeno che fosse possibile riuscire, ma ha voluto comunque mettersi alla prova.

Attualmente Tomb Raider per GBA è ancora in versione alpha e comprende solo i primi tre livelli dell'avventura. Comunque sia XProger vuole apportare ulteriori miglioramenti al tutto, come spiegato in un forum di fan della vecchia console portatile, riuscendo infine a far stare l'intero gioco in una cartuccia da 32MB.

OpenLara è stato utilizzato per altri port di Tomb Raider, che ora è giocabile anche su Xbox (la prima), 3DO, iPhone e Nintendo 3DS.