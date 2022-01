Apex Legends: la finale dell'Open Fiber Cup si gioca oggi su Twitch!

Dopo diverse settimane di competizione, è giunto il momento di scoprire chi sarà il vincitore dell'Open Fiber Cup di Apex Legends. A partire dalle 17 ospiteremo sulle nostre pagine il canale Twitch di ESL Italia, dove si giocherà la finalissima di questo intenso torneo.

Saranno 4 ore di spettacolari scontri ed emozioni, che culmineranno con l'assegnazione di ben 4000 euro in buoni Amazon di montepremi. Come il resto del torneo anche la Finale sarà un acceso scontro a squadre 3 contro 3 nella mappa World's Edge. Il torneo sarà giocato in 2 round. Ogni round è composto da 3 partite ciascuno, per un totale di 6 partite. I punti saranno sommati tra loro per tutte le partite.

L'ultima Cup è durata circa 2 ore, quindi lo spettacolo e l'equilibrio sembrano essere assicurati! Guarderete la finale? L'appuntamento è a partire dalle 17 sul canale Twitch di ESL Italia, ma anche in questa notizia o su Multplayer.it. Non mancate!