Top 20 dei giochi più venduti a maggio 2022 in UK: Star Wars occupa varie posizioni

Tramite i dati di GfK, abbiamo modo di vedere la Top 20 dei giochi più venduti in UK - uno dei più grandi mercati dell'Europa - per il mese di maggio 2022. Con l'asterisco sono segnati i giochi di cui abbiamo i dati solo fisici. Tutti gli altri invece sono calcolati sia come dati digitali e fisici.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) FIFA 22 (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo)* Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Elden Ring (Bandai Namco) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Horizon Forbidden West (Sony) NBA 2K22 (2K Games) WWE 2K22 (2K Games) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Star Wars Battlefront 2 (EA) Sniper Elite 5 (Rebellion)* Gran Turismo 7 (Sony) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Tom Clancy's The Division 2 (Ubisoft) Sonic Mania (Sega) Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Sonic Forces (Sega) The Sims 4 (EA)

Le vendite totali del mese son calate del 22% rispetto a maggio 2021, mese di uscita di Resident Evil Village. In totale, sono stati venduti 1.6 milioni di giochi fisici e digitali. Rispetto ad aprile 2022, invece, il calo è del 32%. Il miglior gioco di aprile 2022 fu LEGO Star Wars La Saga degli Skywalkers, che è di nuovo in prima posizione anche dopo un calo dell'87%.

Se calcolassimo solo le vendite fisiche, in prima posizione troveremmo Nintendo Switch Sports. Non conosciamo i dati digitali di quest'ultimo, quindi è impossibile dire se sarebbe divenuto primo. Guardando ai dati digitali noti il primo sarebbe FIFA 22.

Sniper Elite 5

Tra i giochi usciti a maggio, quello in posizione più alta è Sniper Elite 5, fermo in 12° posizione. Sono noti però solo i dati fisici, quindi si tratta di un dato parziale.

Notiamo, in generale, che Star Wars è riuscito a ottenere varie posizioni. Oltre al già citato LEGO Star Wars La Saga degli Skywalkers, vediamo in decima posizione Star Was Jedi: Fallen Order, forse aiutato dall'annuncio del seguito. Sale anche Star Wars Battlefront 2, in 11° posizione.

Infine, ecco i dati di vendita delle console di maggio 2022: PS5 ha ottenuto il proprio miglior mese!