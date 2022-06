PS5: maggio è il suo miglior mese in termini di vendite in UK nel 2022

Il 2022 non è un anno positivo per le console, visto che i problemi di produzione hanno causato un calo delle scorte e conseguentemente delle vendite. Come riportato da gamesindustry.biz, infatti, le vendite console in UK - uno dei più importanti mercati europei - sono calate del 38.3%. La situazione sta però migliorando e a gioire è soprattutto PS5, che a maggio 2022 ha ottenuto il proprio record di vendite per l'anno in corso.

Rispetto ad aprile 2022, PS5 ha ottenuto un +10% a maggio 2022. Si tratta di una situazione migliore rispetto a Nintendo Switch che ha visto un calo del 3% per lo stesso periodo. Xbox Series X|S, invece, ha visto un +58%, dopo un aprile molto lento e povero di vendite. Nel complesso, le vendite console sono aumentate del 16% per questo periodo, con un totale di 106.000 unità piazzata secondo i dati di GfK.

Il successo di PS5 ha permesso agli accessori della console di essere tra i più venduti di maggio 2022. Il DualSense bianco è primo, il DualSense è terzo e quello rosso è quarto. Il controllore Xbox con cavo è secondo.

La speranza è che le scorte continuino ad aumentare e che i bagarino non creino problemi: a questo riguardo, Amazon sta proponendo un sistema di acquisti su invito per PS5 e Xbox Series X.