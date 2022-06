Stardew Valley: ora potete vedere Shrek al cinema del gioco, grazie a una mod

Stardew Valley permette ai giocatori di vedere film all'interno del gioco, comprando un biglietto e magari invitando un amico. Un fan, però, pensava che la programmazione offerta da Eric Barone mancasse di un capolavoro del cinema moderno: Shrek. L'utente ha quindi risolto il problema creando una mod dedicata.

La mod di Shrek per Stardew Valley è disponibile tramite NexusMods e può essere utilizzata con la versione PC del gioco. Ovviamente non si tratta dell'intero film, ma solo di una serie di immagini PNG in bassa risoluzione tratte dal film. Non vi sveleremo i dettagli, ma sappiate che la versione di Shrek di Stardew Valley contiene una sorpresa.

Shrek in Stardew Valley

La mod non è solo un meme, badata bene, perché permette di ottenere cento o duecento punti amicizia con la persona che avete invitato. Non crediamo vi sia alcun abitante di Stardew Valley che possa odiare Shrek.

Con vendite per oltre 20 milioni di copie, Stardew Valley è un successo globale e tanti giocatori saranno interessati a scaricare questa mod.