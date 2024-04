TopSpin 2K25 non avrà il Doppio online al lancio

A pochi giorni dal debutto di TopSpin 2K25 nei negozi, Hangar 13 ha svelato che il gioco al lancio non supporterà il doppio online (i match 2 contro 2), suggerendo tuttavia che questa modalità potrebbe arrivare in un secondo momento con un aggiornamento gratuito, anche se al momento pare che non ci siano piani concreti in merito.

La conferma è arrivata tramite un'intervista concessa dal game director Remi Ercolani a Wccfthech. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni tradotte:

"TopSpin 2K25 non supporterà il doppio online al lancio, ma speriamo di offrire maggiori opzioni in futuro. Ogni modalità avrà le sue specifiche e funzionalità uniche per mantenere i giocatori motivati a tornare a giocare ogni giorni, e tutte le modalità classificate avranno delle leaderboard che permetteranno ai fan di tenere d'occhio la concorrenza".