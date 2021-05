Total War: l'intera saga storica in offerta su Steam

La serie Total War è in offerta su Steam. Attualmente è possibile acquistare a prezzi vantaggiosi tutti i capitoli della saga con scenari storici (quindi niente Total War: Warhammer). Se ve ne manca qualcuno o se volete provarli per capire come mai siano così ben considerati, questa è l'occasione giusta per farvi avanti.

Tra i giochi in sconto segnaliamo Total War: Three Kingdoms a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%), Total War Rome II: Emperor Edition a 14,99€ invece di 59,99€ (-75%) e Total War Medieval a 2,49€ invece di 9,99€ (a questo prezzo è un ottimo punto d'ingresso... oltre che un gioco ancora molto valido).

Per visualizzare tutte le offerte, andate sulla pagina Steam dei saldi della saga Total War.

Recentemente Creative Assembly ha pubblicato Total War: Rome Remastered, che purtroppo non è in sconto. In questi giorni ha mostrato anche il gameplay di Total War: Warhammer III, che uscirà entro la fine del 2021.