Tower of Fantasy: Hotta Studios offre oggetti gratis per scusarsi dei problemi dei server

Il lancio di Tower of Fantasy è stato alquanto turbolento, tra server instabili, code interminabili e bug che hanno minato l'esperienza di chi voleva iniziare la propria avventura. Per scusarsi dei problemi, Hotta Studios ha annunciato un bonus di compensazione con oggetti gratis per tutti, nonché delle ricompense per i traguardi conseguiti dal gioco al lancio.

Nello specifico tutti i giocatori che hanno effettuato la pre-registrazione o si sono registrati al lancio entro le 02:00 del 12 agosto riceveranno 600 Dark Crystals come bonus di compensazione. Si tratta di una risorsa che può essere impiegata in svariati modi, uno dei quali è convertirli in 4 Red Nucleus per tentare la fortuna con il banner gacha premium attualmente disponibile nel gioco.

Inoltre, per festeggiare il fatto che Tower of Fantasy ha raggiunto la vetta delle classifiche dei giochi gratuiti in 22 paesi differenti, tutti i giocatori che si registreranno al gioco entro il 17 agosto riceveranno 10 Gold Nucles, materiale necessario per i "pull" del banner standard. Tutte le ricompense verranno inviate nella casella di posta interna del gioco e potranno essere riscattate entro i prossimi 14 giorni.

Tower of Fantasy è disponibile da ieri per PC, iOS e Android. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima con le prime impressioni sull'action RPG free-to-play di Hotta Studio.