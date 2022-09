Tower of Fantasy: trailer presenta il nuovo personaggio e un nuovo evento

Gli sviluppatori di Tower of Fantasy hanno presentato un nuovo personaggio, Cobalt-B, e hanno dato inizia a un nuovo evento a tempo in vista dell'aggiornamento globale "Vera". Potete vedere il trailer dedicato a Cobalt-B qui sopra.

La comunicazione ufficiale recita: "Le cose si fanno ancor più interessanti in Tower of Fantasy, con l'introduzione del nuovo personaggio Cobalt-B e la sua fidata Flaming Revolver in arrivo il 6 ottobre. Ingegnere meccanico del team di sviluppo delle armi Hykros, Cobalt-B ha un istinto innato per la creazione di armi altamente efficaci che testa su ignari seguaci Hyena"

"Fino al 12 ottobre, il 'Vera Orienteering Limited-Timed Event' darà ai giocatori l'opportunità di ottenere ricompense completando una serie di sfide incentrate su tre diversi elementi di gameplay. Queste sfide saranno sbloccate gradualmente da oggi al 12 ottobre."

Tower of Fantasy è un MMORPG a mondo condiviso cross-platform disponibile per PC, iOS e Android.

Il gioco ha rapidamente ottenuto successo nel periodo di uscita ed è diventato il più visto su Twitch, superando anche Genshin Impact e Call of Duty.