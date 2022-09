Dead Island 2 HELL-A Edition: preordine Amazon disponibile per PlayStation e Xbox

Tramite Amazon, potete eseguire il preordine di Dead Island 2 in versione standard e, da poco, in versione HELL-A Edition per PlayStation e Xbox. Il gioco base costa 69.99€ mentre le versione speciale costa 99.99€. Dead Island 2 HELL-A Edition include:

SteelBook con disco di gioco

Pass di espansione

Mappa da viaggio di Venice Beach

6 carte dei tarocchi ammazzazombi

2 spillette

1 toppa

Pacchetto Armi pulp

Pacchetto Armi dorate

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che: "Dopo più di otto anni dal debutto del suo primissimo trailer, Dead Island 2 è finalmente in dirittura di arrivo. Il gioco sembra costruito su un gameplay solido, graficamente almeno su PC molto appariscente, ma restano diversi dubbi che speriamo verranno presto fugati da una prova più lunga ed esaustiva. E voi che ne pensate, dopo tutto questo tempo siete ancora interessati a un'esperienza simile?"

Dead Island 2

