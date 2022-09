Man of Medan e Little Hope su PS5 e Xbox Series X|S: update gratis con nuovo capitolo

Con un trailer di presentazione, Bandai Namco conferma che The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Little Hope si sono aggiornati con le versioni per PS5 e Xbox Series X|S, attraverso un update gratis che contiene anche varie novità tra cui un nuovo capitolo inedito.

Come era emerso nei giorni scorsi, Man of Medan e Little Hope hanno ricevuto l'aggiornamento per le nuove console current gen, ovvero PS5 e Xbox Series X|S, e per l'occasione hanno ottenuto anche diverse novità attraverso l'update. La più interessante è probabilmente l'arrivo del capitolo "Flooded" aggiunto alla storia di Man of Medan, che risulta inedito e introduce nuovi elementi di gioco e di storia alla fine.

Per il resto, queste sono le aggiunte e modifiche applicate dal nuovo update gratis:

Nuove impostazioni sulla difficoltà e avvertimenti sui QTE

Miglioramento dell'interfaccia e delle interazioni

Aggiornata la grafica delle scelte morali e i trigger degli eventi

Aumentata la velocità della camminata

Incremento delle opzioni per l'accessibilità

A tutto questo si aggiungono gli upgrade tecnici applicati per sfruttare meglio l'hardware avanzato di PS5 e Xbox Series X|S. A questo punto, vi lasciamo al trailer di presentazione dell'update riportato qui sopra, ricordando anche che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, il nuovo capitolo della serie, arriverà il 18 novembre 2022.