Toys for Bob: gli uffici sono stati chiusi, ma non è la fine per il team di Crash e Spyro

Toys for Bob, uno dei team di Activision Blizzard da poco entrato a far parte di Xbox, ha subito una serie di licenziamenti al pari di altri team di sviluppo della compagnia. Inoltre, si è scoperto che gli uffici sono stati chiusi, ma questo non significa che sia la fine per lo studio.

Inizialmente erano circolate voci riguardo ai licenziamenti e alla chiusura degli uffici e si era quindi pensato che Toys for Bob era stato chiuso, ma non è così. Le fonti affermano infatti che il team esiste ancora - sebbene ridotto in numero - e semplicemente lavorerà completamente in remoto.

È credibile che, a causa dei licenziamenti, non fosse più conveniente mantenere in attività gli uffici, con tutti i relativi costi, quindi Activision Blizzard e Microsoft hanno optato per il passaggio al lavoro remoto.