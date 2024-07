Il trailer di Tower of Fantasy: Seaside Summer Bash è la fiera del fanservice

Il trailer di Tower of Fantasy: Seaside Summer Bash presenta l'aggiornamento estivo per il titolo di Level Infinite, in arrivo il prossimo 6 agosto, con una carrellata di seni ballonzolanti che farebbe invidia a un hentai.

Le sequenze indugiano in particolare sull'Aesperia Volleyball Match, un minigame ispirato alla pallavolo da spiaggia che nel video rende senz'altro omaggio al classico Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball, a giudicare dalla regia.

Non si tratta tuttavia dell'unico contenuto dell'aggiornamento 4.2 di Tower of Fantasy, che include anche una modalità di ballo (Cheers! Summer Dance Off!), una sfida a chi raccoglie più frutta (Fruit Attack) e uno scontro combattuto a colpi di gavettoni (A Song of Water).