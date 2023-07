Trine 5: A Clockwork Conspiracy, data di uscita e un trailer per Pontius il Cavaliere

Pontius il Cavaliere

Come detto, Pontius il Cavaliere è uno dei personaggio che potremo controllare in Trine 5: A Clockwork Conspiracy, un coraggioso guerriero determinato a difendere il regno ma anche un appassionato di torte come non se ne sono mai visti, come testimonia la sua enorme stazza.

Equipaggiato con spada e scudo, Pontius può affrontare qualsiasi nemico, superare ostacoli e utilizzarli eventualmente per raggiungere piattaforme sopraelevate. Lo scudo non solo protegge il cavaliere, ma gli consente anche di riflettere la luce, scivolare sull'acqua e addirittura planare dalle alture!