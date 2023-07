Armored Core 6: Fires of Rubicon, nuovo video di gameplay in arrivo domani 25 luglio

A pochi giorni dall' intenso e drammatico trailer della storia, Armored Core 6: Fires of Rubicon tornerà dunque a farsi vedere in azione, stavolta con sequenze in-game che potranno chiarire il funzionamento di determinate meccaniche del nuovo capitolo.

Armored Core 6: Fires of Rubicon verrà mostrato domani , 25 luglio, con un nuovo video di gameplay della durata di dodici minuti: lo ha annunciato Bandai Namco, aggiungendo che il filmato verrà trasmesso a partire dalle 15:45 ora italiana.

Un atteso ritorno

Non c'è dubbio che ci sia davvero tanto entusiasmo attorno al ritorno di Armored Core, probabilmente anche per via del grande successo di Elden Ring, che ha senz'altro proiettato lo studio diretto da Hidetaka Miyazaki verso nuovi livelli di popolarità internazionale.

Oltre alla solita, corposa e coinvolgente campagna single player, a quanto pare Armored Core 6: Fires of Rubicon includerà anche una modalità multiplayer per sei giocatori, con tanto di Spectator Mode per altri tre utenti.