Hogwarts Legacy: i DLC che vorremmo assolutamente

Sono tanti i DLC di Hogwarts Legacy che vorremmo. E dopo che il titolo di Avalanche Software ha venduto oltre 15 milioni di copie è lecito immaginare che il team abbia iniziato a lavorare a nuovi contenuti aggiuntivi già da qualche mese, nonostante le smentite di rito. Ma quali sono quelli che potrebbero completare meglio l'esperienza? Noi ne abbiamo messi insieme un po', ma vi aspettiamo nei commenti per sapere quali sono i vostri desideri e se vi piacciono le nostre proposte.

Multiplayer online Nonostante la presenza delle scope volanti, in Hogwarts Legacy non c'è il Quidditch Il Quidditch. Questo è il DLC più ovvio, anche perché è una delle assenze che ha deluso maggiormente i fan. Anche se la trama ci ha dato una spiegazione, la speranza che lo sport più amato del mondo magico venga inserito in Hogwarts Legacy è dura a morire, anche perché l'annuncio di Harry Potter Campioni di Quidditch non ci ha convinto del tutto. Proprio il Quidditch, tra l'altro, sarebbe il campo perfetto per una modalità multiplayer dove sfidare amici e giocatori da tutto il mondo. Ma al di là dei match sportivi, l'online potrebbe essere inserito in Hogwarts Legacy anche in altri ambiti. I duelli, per esempio, sarebbero un'altra modalità perfetta, che non richiederebbe uno sforzo troppo gravoso di ottimizzazione. Sforzo che invece sarebbe mastodontico qualora si volesse creare una modalità multiplayer a sé stante, con missioni e battaglie pensate per essere affrontate in cooperative. Al momento è difficile immaginare che Avalanche si imbarchi in un'impresa simile, ma se può farlo il gruppo al lavoro sulla mod HogWarp perché non riporre una piccola speranza anche negli sviluppatori originali? Non ci resta che tenere le dita incrociate. Un altro DLC che funzionerebbe benone tanto in multiplayer quanto in singolo è senza dubbio il Torneo Tremaghi. La competizione vista per la prima volta in "Harry Potter e il Calice di Fuoco" permetterebbe non solo di introdurre nuovi maghi dalle scuole di Durmstrang e Beauxbatons, ma anche una serie di sfide mortali, che potrebbero portare a una serie di nuovi minigiochi. Il problema maggiore, in questo caso, sarebbe di coerenza con il canone. L'ultimo torneo tremaghi prima di quello a cui partecipa Harry Potter nel 1994, infatti, risale al 1792. Un'edizione particolarmente sanguinosa, durante la quale una delle prove consisteva nel catturare una Coccatrice. L'animale si scatenò e attaccò i tre giudici, portando così alla sospensione dell'evento per oltre due secoli. Per vedere un Torneo Tremaghi nella seconda metà dell'ottocento, insomma, si dovrebbe forzare il materiale originale, oppure introdurre una competizione indipendente ambientata nel passato. Avere un DLC a tema è quindi difficile, anche se non del tutto impossibile.

Nuove missioni In Hogwarts Legacy le run con una casa o l'altra non differiscono molto Passiamo a un'aggiunta decisamente più semplice: ovvero missioni esclusive per ogni singola casa. Al momento, se si esclude una quest di Tassorosso, non ci sono infatti importanti eventi esclusivi per i giocatori che scelgono questa o quella casa. Sarebbe però divertente portare a termini incarichi legati alla mitologia tipica di ogni dormitorio, come esplorare la Camera dei Segreti come studente di Serpeverde. Ma nuove missioni sarebbero gradite anche senza distinzioni relative alla casa di appartenenza. La già citata Camera dei Segreti, per esempio, sarebbe una piacevole aggiunta a tutti i livelli, mentre una serie di personaggi secondari potrebbero ampliare le possibilità di interazione con la scuola e i tanti misteri che la caratterizzano. E a proposito di side quest, vorremmo proprio vedere più missioni di relazione. Alcuni personaggi, come Ominis, Garreth o Natty, meritano infatti un maggiore approfondimento. E perché no, già che ci siamo non sarebbe male avere anche delle relazioni sentimentali coi personaggi con cui abbiamo legato di più. Tutte missioni che potrebbero essere affrontate in un altro DLC relativamente semplice, ovvero il New game plus: questo permetterebbe di aumentare la longevità del titolo, magari con sfide specifiche per chi vuole portare a termine il gioco con tutte e quattro le case di Hogwarts.