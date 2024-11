TSMC potrebbe non vendere più chip avanzati alle aziende cinesi: lo stop dovrebbe arrivare molto presto

Secondo fonti cinesi, TSMC, il principale produttore mondiale di chip a contratto, ha informato i suoi clienti con sede in Cina dell'imminente interruzione delle forniture di chip prodotti con processi a 7 nanometri e tecnologie più avanzate. Questa decisione, in vigore dall'11 novembre, è stata comunicata tramite email e riguarda specificamente le aziende che utilizzano i chip di TSMC per l'intelligenza artificiale, gli smartphone e le automobili.

Questa decisione avrà un impatto negativo sui ricavi di TSMC, ma è probabile che l'azienda riesca a compensare le perdite grazie all'aumento degli ordini da parte di clienti statunitensi.