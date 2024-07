TSMC comincia a costruire la prima fabbrica di chip in Europa: produzione a pieno regime entro il 2027

TSMC, leader mondiale nella produzione di semiconduttori, sta espandendo la sua presenza globale con l'apertura del suo primo stabilimento in Europa. La costruzione della fabbrica, situata a Dresda, in Germania, inizierà ad agosto e si prevede che la produzione inizierà entro la fine del 2027.

TSMC ha stretto una partnership con importanti aziende europee come Bosch, Infineon e NXP, che deterranno ciascuna una quota del 10% nello stabilimento. TSMC manterrà una quota del 70% e beneficerà di un sostanzioso sussidio di 3,5 miliardi di euro dal governo tedesco, pari alla metà dei costi di costruzione della fabbrica.

Inizialmente, lo stabilimento di TSMC si concentrerà sulla produzione di tecnologie mature, ovvero i chip con processo produttivo a 28/22 nm e 16/12 nm, ma l'azienda ha in programma di espandere la produzione in base alla domanda del mercato. La fabbrica creerà 2.000 posti di lavoro altamente qualificati e rappresenta un importante passo avanti per l'Unione Europea, che sta investendo nella crescita delle proprie capacità produttive di semiconduttori attraverso iniziative come l'EU Chips Act.

L'arrivo di TSMC in Europa potrebbe mettere in discussione la leadership di Intel nella regione. Anche l'azienda americana sta infatti costruendo un proprio stabilimento in Germania, ma dovrà affrontare la concorrenza del gigante taiwanese, che gode di una solida reputazione e di una vasta esperienza nella produzione di chip all'avanguardia.

La costruzione del primo stabilimento TSMC in Europa rappresenta un momento cruciale per l'industria dei semiconduttori, che si sta piano piano delocalizzando per non essere troppo legata alle sorti di Taiwan. Per certi versi è anche un segnale che TSMC non è più così sicura che la produzioni di chip rimarrà a Taiwan e che alla Cina non convenga invadere la regione.

