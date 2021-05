Twitch: GTA 5 sta rimpiazzando Quattro Chiacchiere come categoria più vista

La categoria Quattro Chiacchiere di solito è la più vista su Twitch, ma ultimamente sta subendo la fortissima concorrenza di GTA 5, tornato a essere un fenomeno sulla piattaforma di video streaming grazie ai server con installata la mod Roleplay, in particolare il famosissimo NoPixel.

Con l'aggiornamento 3.0 proprio del server NoPixel, sono stati coinvolti in RP colossi dello streaming come xQc, Summit1g, HasanAbi, Sykkuno e Pokimane, che hanno fatto crescere la popolarità della mod a livelli mai registrati prima, facendo tornare GTA 5 a insidiare la prima posizione di Quattro Chiacchiere.

Per dire, nella prima settimana di maggio, GTA 5 è risultato primo in classifica, per la gioia di Rockstar Games che starà vendendo un'altra vagonata di copie del suo titolo. Di solito Quattro Chiacchiere viene scalzata solo da grossi eventi o da giochi appena pubblicati. Stavolta, invece, ha subito la concorrenza di un titolo lanciato nel 2013.

Classifica stilata da sullygnome

Naturalmente su Twitch il pubblico va dove suonano le campanelle dei loro beniamini. Probabilmente si tratta di un ritorno di fiamma a termine, nel senso che, esaurito il fenomeno, anche GTA 5 tornerà al suo posto (comunque elevato) e le streamer nelle vasche idromassaggio potranno riprendere il potere (si scherza).