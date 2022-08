Twitch è stato multato dalla Russia per aver condiviso un video di una ragazza ucraina

Una corte russa ha multato Twitch per due milioni di rubli, ovvero circa 32.000 euro, per aver condiviso un breve video che, secondo la corte, includeva informazioni "false" su presunti crimini di guerra commessi nella città di Bucha, Ucraina. L'informazione è stata condivisa dalle agenzie di stampa russe.

La Russia ha ripetutamente minacciato di multare varie piattaforme, come Google, Twitter e Wikipedia, con l'accusa di includere contenuti "falsi" riguardo alla compagna militare in Ucraina. In questo caso, la corte accusa Twitch di non essere stata in grado di rimuovere la clip di 31 secondi di una ragazza proveniente da Bucha. Non viene però indicato qual è l'esatto contenuto del video. Twich non ha per ora commentato la questione.

L'Ucraina e i suoi alleati accusano le forze russe di aver commesso varie atrocità a Bucha, una città nei pressi di Kyiv. La Russia nega le accuse.

Il logo di Twitch

In precedenza, Telegram era stato multato dalla Russia per 11 milioni di Rubli (circa 175.000 euro) per essersi rifiutato di cancellare dei canali che, secondo la Russia, mostravano come "sabotare" veicoli militari e "condividere informazioni non affidabili" sull'"operazione militare speciale" in Ucraina.

Anche il mondo dei videogiochi si schiera con l'Ucraina e blocca la pubblicazione dei propri prodotti in Russia. Un recente esempio è FIFA 23: niente squadre e nazionale, la conferma ufficiale.