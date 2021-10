Twitch: streamer aggredito fisicamente dal patrigno ubriaco durante una diretta

Lo streamer Twitch Silky White è diventato famoso per una clip in cui è stato aggredito fisicamente dal patrigno ubriaco. Il tutto è successo in diretta durante uno streaming. Nonostante la clip sia stata rimossa dalla piattaforma, è stata conservata da almeno uno spettatore diventando virale sugli altri social media con circa un anno di ritardo.

La lite in realtà è di quelle abbastanza tipiche. Il patrigno ha accusato Silky White di non avere un lavoro, con quest'ultimo che ha insistito dicendo che fare streaming è il suo lavoro. Al che l'uomo, visibilmente ubriaco, gli ha detto che in realtà si stava solo masturbando davanti a un green screen. Silky non si è minimamente scomposto e ha ribaltato le accuse sul patrigno, affermando che lui fa quello che gli pare davanti al green screen e che sono loro (immaginiamo la famiglia) a dargli dei soldi, concludendo la sua orazione con un "taci, che sei ubriaco come la me**a."

Dopo altre accuse e offese, è partita l'aggressione, cui Silky White ha risposto per le rime (leggasi lanciandosi contro l'uomo). Stando a uno spettatore suo amico, il tutto è finito con il ragazzo che ha pestato l'uomo e con quest'ultimo oltretutto arrestato dalle forze dell'ordine.