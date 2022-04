Twitter, la scalata di Elon Musk verrà contrastata con una pillola avvelenata

Twitter non si farà scalare da Elon Musk: il consiglio di amministrazione della piattaforma social ha annunciato che reagirà al tentativo di acquisizione ricorrendo al sistema della Poison Pill, letteralmente una pillola avvelenata.

Sappiamo che Elon Musk vuole comprare Twitter offrendo 54 dollari per azione, e proprio per questo l'azienda utilizzerà una manovra finanziaria pensata per le acquisizioni ostili, che consente ad alcuni azionisti di aumentare le proprie quote.

Il consiglio di amministrazione proverà dunque a tutelarsi mettendo in pratica tale meccanismo, e a quanto pare ha già sottoposto un piano in tal senso presso la Securities and Exchange Commission americana. Alcuni giorni fa è stato riportato come Musk abbia acquistato azioni di Twitter pari al 9% del totale, diventando l'azionista di maggior rilevanza. Il fondatore di Tesla ha però rifiutato l'invito a entrare nel consiglio di amministrazione, cosa che gli avrebbe impedito di spingersi oltre il 15%.

Interrogato sul perché del suo interesse nei confronti della piattaforma social, Musk ha detto di aver investito in Twitter perché convinto del suo potenziale, "ovverosia quello di essere la piattaforma perfetta per la libertà di parola in tutto il mondo".