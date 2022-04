Ubisoft sta attirando l'attenzione di varie compagnia che vorrebbero comprarla, le azioni salgono

Ubisoft sta attirando l'attenzione di varie società di private equity che potrebbero essere interessate ad acquisire la società, questo secondo un rapporto di Bloomberg. Due aziende in particolare - Blackstone Inc. e KKR & Co. - hanno presumibilmente studiato l'editore di videogiochi, ma Ubisoft non avrebbe dato il via a "trattative serie" con nessun potenziale acquirente.

Entrambe le aziende sopra indicate sarebbero nelle prime fasi di analisi di Ubisoft. Secondo le fonti di Bloomberg, "non c'è certezza che nessuno dei pretendenti procederà con le offerte". Inoltre, non si sa se gli azionisti di Ubisoft vorrebbero perseguire un accordo, il rapporto ha svelato. In una dichiarazione a Bloomberg, l'editore di giochi francese ha affermato che il suo solido portafoglio permetterebbe all'azienda di capitalizzare su nuove opportunità all'interno dell'industria dei videogiochi, se dovessero emergere.

Di base, quindi, non sta accadendo nulla di concreto per il momento, ma il rapporto sembra avere un impatto positivo sul prezzo delle azioni della società. Come notato dall'analista Daniel Ahmad, il prezzo delle azioni di Ubisoft è salito dell'11% dopo la pubblicazione del rapporto.

Ubisoft ha bloccato in precedenza un tentativo di acquisizione ostile da parte della società francese Vivendi SE, che è durato per circa due anni prima che Vivendi decidesse di disinvestire in Ubisoft, nel 2018.

Infine, vi segnaliamo che Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server di 93 giochi.