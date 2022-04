Senua's Saga: Hellblade 2, una nuova immagine del gioco mostrata da Ninja Theory

Senua's Saga: Hellblade 2, un'immagine dello scenario islandese

Ninja Theory ha pubblicato una nuova immagine di Senua's Saga: Hellblade 2: si tratta di uno degli scenari che avremo modo di esplorare nel corso della campagna del gioco, a quanto pare basato su di un vero paesaggio islandese.

Molto probabilmente è la stessa ambientazione che abbiamo visto nel primo video di gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2 ai TGA 2021, difatti si notano le strutture, le rocce e la spiaggia dove si consumava il drammatico scontro fra la tribù di Senua e un misterioso, inquietante gigante.

Lo screenshot sembra reale per via della fotogrammetria, la sofisticata tecnica che consente agli sviluppatori di riprodurre una specifica location in maniera estremamente dettagliata.

Tuttavia il team di sviluppo non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a citare il nome del luogo e l'epoca a cui appartiene così come lo vediamo, ovverosia più di mille anni fa.

Ninja Theory ha detto che Hellblade 2 farà sembrare il primo capitolo un indie, ma di fatto si è visto ancora molto poco del sequel, che non ha neppure una data di uscita ufficiale.