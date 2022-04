SSD con dissipatore per PC/PS5: offerta sul sito Wester Digital, con il codice di Multiplayer.it

Tramite il sito ufficiale di Western Digital è disponibile all'acquisto l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe con dissipatore di calore, con uno sconto del 15% che potete attivare usando il nostro codice dedicato: MULTIPLAYERIT. Il codice è valido fino al 25 aprile 2022.

Il prezzo di partenza dell'SSD è 118,90€. Il WD_BLACK SN850 NVMe raggiunge la velocità di 7000 MB/s in lettura e di 5300 MB/s in scrittura. Questo SSD è compatibile con PS5, oltre che con i computer. Il modello in offerta, inoltre, include già il dissipatore di calore, per essere certi che non vi siano surriscaldamenti durante l'uso di PlayStation 5 (è necessario disporre di PS5 con software di sistema in versione 21.02-04.00.00 o successive).

Inoltre, con il software WD_BLACK Dashboard puoi monitorare lo stato dell'unità e ottimizzare le prestazioni grazie alla modalità gaming. Infine, puoi migliorare la tua postazione di gioco personalizzandola con luci RGB che puoi regolare sempre tramite il software WD_BLACK Dashboard (disponibile per il download tramite Windows).

Potete trovare l'offerta a questo indirizzo, inserendo il nostro codice dedicato: MULTIPLAYERIT entro il 25 aprile 2022.