Una settimana di sconti sui monitor LG Ultragear da gaming: ecco quali non farsi scappare

Fino al 2 luglio all'interno dello store ufficiale di LG è possibile approfittare di una promozione davvero interessante: sei modelli UltraGear vengono infatti proposti con un ribasso immediato se si utilizza il coupon MULTIPLAYER15. Lo sconto è unico e non cumulabile con altri codici, ma si somma al -2% automatico riservato agli LG Member. L'iniziativa include spedizione gratuita e consente di rateizzare l'acquisto con Klarna, PayPal o Apple Pay senza costi aggiuntivi.

LG 45GX950A: un 45 pollici OLED 5K2K Il fiore all'occhiello della linea UltraGear è il monitor LG 45GX950A: monta un pannello WOLED da 5120 × 2160 pixel in formato 21:9 curvato a 800R per coprire la visuale periferica e ridurre l'affaticamento nelle sessioni lunghe. In risoluzione nativa corre a 165 Hz con un tempo di risposta di 0,03 ms; un interruttore sul retro attiva la Dual Mode, riducendo la risoluzione a WFHD ma spingendo il refresh a 330 Hz per gli e-sport più frenetici. Il rivestimento Micro Lens Array+ aumenta la luminanza SDR del 37% senza compromettere i neri perfetti, mentre la certificazione HDR True Black 400 garantisce picchi di 1000 nit su finestre ridotte. Sul pannello I/O spicca la DisplayPort 2.1, capace di sostenere un flusso 5K ad alto refresh, affiancata da due HDMI 2.1 e da una USB-C da 90 W che carica un laptop e veicola il segnale video con un solo cavo. Da 1999€ di listino si scende a 1959€ per gli LG Member; digitando MULTIPLAYER15 il totale cala a 1665€.

LG 34GS95Q: OLED ultrawide di fascia alta Il fratello minore, LG UltraGear 34GS95QE-B, adotta una configurazione WOLED in formato 21:9 con risoluzione WQHD e refresh 240 Hz costanti. Il raggio di curvatura 800R spinge l'immersione senza distorcere gli HUD laterali, mentre la latenza di 0,03 ms mette KO ghosting e smearing. FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible lavorano in tandem, e il True Black porta il contrasto su valori da cinema con picchi a 1000 nit. Il software OnScreen Control permette di scegliere otto layout diversi e cambiare il rapporto d'aspetto al volo quando si passa ai MOBA. Per quanto riguarda il prezzo, da 849€ si scende a 832€ se si è Member, quindi a 707€ grazie a MULTIPLAYER15.

LG 32G810SA: 32 pollici 4K con webOS integrato Un display che di giorno fa da workstation, di sera diventa smart-TV: questo LG UltraGear 32G810SA-W è un IPS 4K da 144 Hz, copre il 95 % DCI-P3 e raggiunge DisplayHDR 400, mentre webOS 24 porta Netflix, Disney+, AirPlay 2 e Bluetooth per pad e cuffie senza dover accendere il PC. Due HDMI 2.1 gestiscono PS5 e Xbox a 4K 120 Hz; la DisplayPort 1.4 consegna i 144 Hz nativi su GPU desktop. Lo stand regola altezza e pivot e la retroilluminazione bias-light riduce l'affaticamento serale. Il suo prezzo pieno è 739€, che in promo scende a 724€, e arriva al prezzo finale di 616€ col coupon MULTIPLAYER15.

LG 32GS85Q: 32 pollici QHD 180 Hz Grazie al pannello Nano IPS questo monitor LG UltraGear 32GS85Q-B garantisce un contrasto statico a 1000:1 e raggiunge un gamut DCI-P3 del 98 %. La risoluzione QHD è il dolce equilibrio tra carico GPU e definizione, permettendo di arricchire i 180 Hz con 1 ms di risposta negli FPS senza perdere nitidezza nei gestionali. Funzioni pro-gamer come Dynamic Action Sync, Crosshair e Black Stabilizer si sommano allo stand regolabile in altezza, tilt e pivot, rendendolo sfruttabile anche per editing verticale o livestream multitasking. Da 409€ scende a 401€ per gli LG Member e poi a 341€ con MULTIPLAYER15.

LG 34GP63AP: un ultrawide accessibile Il monitor LG UltraGear 34GP63AP-B è uno schermo con formato 21:9, curvatura 1500R e contrasto VA 3000:1. Queste caratteristiche restituiscono neri corposi che valorizzano survival horror e space-sim. Il refresh 160 Hz fa la differenza rispetto ai classici 144 Hz, mentre HDR10 alza le luci nelle esplosioni notturne. Le tecnologie Black Stabilizer e Reader Mode aiutano rispettivamente a scovare nemici nascosti e a ridurre la luce blu nei momenti serali. Con il cable management integrato e la base a impronta ridotta, la postazione resta pulita. Il suo prezzo di listino è di 329€, la promo LG Member lo porta a 322€, lo sconto finale del coupon MULTIPLAYER15 fa arrivare il tutto a 274€.

LG 27GS50F: prezzo stracciato e ottima qualità Pensato per chi vuole superare i 144 Hz senza svuotare il portafoglio, il monitor LG UltraGear 27GS50F-B impiega un VA Full HD da 180 Hz con 1 ms MBR. FreeSync gestisce le fluttuazioni di frame-rate, Dynamic Action Sync riduce l'input-lag, Crosshair fisso migliora la mira e la modalità Reader riduce l'emissione di luce blu. Il trattamento antiriflesso evita riflessi fastidiosi anche con la luce della finestra. Partendo da 149€, lo sconto Member porta a 146€, il coupon MULTIPLAYER15 abbatte tutto a 124€, un valore raramente visto su un 180 Hz di marca.