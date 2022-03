Uncharted, blu-ray: preordine Amazon disponibile con segnalibro e block notes a tema

È attualmente possibile fare il preordine Amazon del Blu-Ray di Uncharted, il film di Sony, in versione 4K con incluso un segnalibro e un block notes a tema. Il prezzo è 30€. Attualmente non è indicata su Amazon la data di uscita del blu-ray, ma è possibile eseguire il preordine così da attivare la prenotazione a prezzo minimo garantito. In questo modo, si pagherà al momento della spedizione il prezzo minimo apparso sulla piattaforma senza dover seguire l'andamento dei prezzi. In caso, sarà possibile cancellare il preordine senza alcuna spesa.

La descrizione ufficiale del prodotto recita: "Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all'impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Blu-ray di Uncharted

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.