Giada Robin ha dato l'addio ai cosplay per dedicarsi ad altro: ormai erano solo una sofferenza

Giorno ferale questo per il mondo dei cosplay: Giada Robin, al secolo Giada Pancaccini, la regina della cosplayer italiane, ha annunciato su Facebook che non farà più cosplay per dedicarsi alla sua altra grande passione: la musica.

La foto con cui Giada Robin ha accompagnato il messaggio di addio ai cosplay

Il messaggio di addio è davvero molto bello e sembra essere stato scritto con il cuore in mano: "NON FARO' PIU' COSPLAY. Ho provato a far finta di niente perché tanto nessuno poteva vedere quello che avevo dentro. Così dietro ad una maschera annegavo nella mia sofferenza, nella paura del cambiamento, del giudizio degli altri e come un'anima perduta cercavo di dare una spiegazione a molti dei miei mali quando la soluzione era nascosta nel mio cuore. Mi sentivo sbagliata, inadeguata, in colpa senza una ragione ben precisa.."

La Robin ha poi raccontato di essere stata molto male negli ultimi tempi, esperienza che l'ha portata a prendere questa decisione: "Nell'ultimo anno ho vissuto una delle esperienze più incredibili della mia vita, ho conosciuto il dolore cronico e l'orrore della dipendenza dalla quale fortunatamente sono riuscita ad uscire. Ne sono uscita più forte e più consapevole. Consapevole del fatto che la mia anima è stanca di urlare e non essere ascoltata. Credeteci o no, ma ringrazio Dio per avermi dato questa possibilità di mettermi alla prova, di farmi riflettere: "E' davvero questo quello che voglio?""

Naturalmente non rinnega quello che è stata e ciò che ha fatto, ma evidentemente considera questo capitolo della sua vita definitivamente chiuso: "GIU' LA MASCHERA! E' arrivato il momento di rivelare al mondo chi è Giada.. senza vergogna, senza peli sulla lingua, chiara e trasparente come in natura, senza paura.. perché non si può vivere nella paura di essere se stessi, di esprimersi, di mostrarsi per quel che si è, di lasciarsi andare. La verità talvolta fa male, ma ci rende consapevoli e liberi.

Fare cosplay mi ha sempre dato gioia, ma da diverso tempo non mi dava più stimoli, sentivo come un blocco interiore e continuare su questa strada sarebbe stato come continuare a mentire a me stessa ed a tutti voi. Ho provato ad attenuare il mio malessere con la musica, ho provato a dirvelo nei testi delle canzoni che qualcosa non andava.. cercavo di esorcizzare il mio male, di comunicare quello che attraverso una foto in cosplay non potevo esprimere."

La sua via di fuga, quella che le ha fatto tornare il sorriso, è stata la musica, cui ha deciso di dedicarsi da qui in poi: "La musica mi ha salvato la vita, ha addolcito uno dei periodi peggiori della mia vita e mi ha ricordato chi ero prima di diventare la famosa GIADA ROBIN (prima cosplayer professionista in Italia, regina del cosplay italiano, mega gnocca da sbav sui social e tutti gli appellativi che volete)."

La Robin ha infine ringraziato i fan, confermando che continuerà a frequentare fiere dei fumetti e altri eventi nerd, ma non come cosplayer.